MENÜ

Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu kimdir?

Kayserispor Dan Petrescu ile yeni bir maceraya yelken açarken, Rumen teknik adamın futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri de merak konusu oldu. Dan Petrescu kimdir? sorusuna yanıt vermeye çalıştık.

14 Ocak 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu kimdir?

Dan Petrescu özellikle İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Chelsea'de forma giydiği dönemde Avrupa futbolunun zirvesinde yer buldu. Rumen Milli Takımı'nda da sağ bek mevkiinde oynayan Petrescu, İngiltere'de iz bırakmaş yabancılardan biri olmayı başardı.

Aktif futbolculuk döneminde Chelsea formasıyla hatırlanan Petrescu, 1996-2000 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giydi. Kariyeri boyunca Genoa, Sheffield Wed, Southampton gibi takımlarda görev yapan Petrescu, 2002'den bu yana teknik direktörlük yapıyor. Son olarak CFR Cluj'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam kariyerini Kayserispor'da sürdürecek. Petrescu ile opsiyonlu bir sözleşme yapıldığı ifade ediliyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...