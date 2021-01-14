Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu kimdir?

Dan Petrescu özellikle İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Chelsea'de forma giydiği dönemde Avrupa futbolunun zirvesinde yer buldu. Rumen Milli Takımı'nda da sağ bek mevkiinde oynayan Petrescu, İngiltere'de iz bırakmaş yabancılardan biri olmayı başardı.

Aktif futbolculuk döneminde Chelsea formasıyla hatırlanan Petrescu, 1996-2000 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giydi. Kariyeri boyunca Genoa, Sheffield Wed, Southampton gibi takımlarda görev yapan Petrescu, 2002'den bu yana teknik direktörlük yapıyor. Son olarak CFR Cluj'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam kariyerini Kayserispor'da sürdürecek. Petrescu ile opsiyonlu bir sözleşme yapıldığı ifade ediliyor.