Kayserispor tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor

Süper Lig'de geride kalan 20 haftayı 19 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor, küme düşme hattından uzaklaşmak amacında. Oynadığı 19 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik, 10 yenilgi alarak küme düşme hattının hemen üzerinde olan sarı kırmızılılar, tehlike çemberinden bir an önce uzaklaşmanın planını yapıyor.

Son 4 maçında 3 galibiyet alarak önemli bir çıkış yakalayan ve ligin ilk yarısının son maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızılılar, puan veya puanlar almak istiyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Zor maç olacak. Rakibimizin olduğu kadar bizim de puana ihtiyacımız var. İyi bir futbol oynayıp istediğimizi almak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız da bu yönde sürüyor. Lung, Lopes ve Alibec bu maçta oynayamayacak. Ama elimizdeki kadro ile en iyi şekilde mücadele edip İstanbul'dan mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

İHA