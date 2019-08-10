Kayserispor son provayı Adana Demirspor ile yaptı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında konuk takım Adana Demirspor, 38’inci dakikada Oleksandr Gladky’nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takım da sahadaki bütün futbolcuları değiştirdi. Ev sahibi Kayserispor takımı yeni transferi Pedro Henrique’nin uzatma dakikalarında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Takımımızın hazırlıkları devam ediyor. Yönetimimiz takımla ilgili son dokunuşları yapıyorlar. Takım fena değil, iyi gidiyor. İlk hafta cezalı olan isimler var, kalecimizle 1 futbolcumuz daha ilk hafta forma giyemeyecek. Onun dışında takım iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, 1 golcü futbolcu transfer etmek istediklerini söyledi. Bedir, “Bütün oyuncuları görme şansımız oldu. Çocukların iyi çalıştıkları belli. Sonuçta bu müsabaka hazırlık maçı o nedenle ölçü değil. İnşallah Alanyaspor maçında başarılı oluruz” dedi.