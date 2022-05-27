Kayserispor - Sivasspor maçı öncesinde kavga

Kayserispor ile Sivasspor ’un taraftarları, önceki akşam saatlerinde otobüslerle yola çıktı. TEM Otoyolu Düzce ve Sakarya’da bulunan dinlenme tesislerinde karşılaşan taraftarlar arasında büyük olaylar yaşandı. Taraftarlar kavga ederken, ellerine geçirdikleri taşları da otobüslerin camlarına attı. Aldıkları darbelerle yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Düzce’de çıkan olaylarda ise tesislerde duran Sivas firmasına ait yolcu otobüsü de taşlandı.

Önlemler olaydan sonra!

Düzce’de gözaltına alınan 13 taraftar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İki taraftar grubu arasında çıkan olaylar üzerine taraftarların bulunduğu otobüslerin yolda durmadan ilerlemesi için önlem alındı.