Kayserispor - Sivasspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup ederken goller 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Mustapha Yatabare ve 83. dakikada Faysal Fajr'dan geldi. Kayserispor'un tek golünü 52. dakikada Wilfried Kanga atarken ev sahibi ekipte Cristian Sapunaru da 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sivasspor'da Yasin Öztekin de 90+8. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Sivasspor, bir haftayı bay geçtiği Süper Lig'de 4. maçında 2. galibiyetini elde ederken puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. 5. maçında 3. yenilgisini alan Kayserispor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Sivasspor, etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan altı pasa yaptığı ortada Hakan Arslan'dan önce Yasin kafayı vurarak topu kornere yolladı.

13. dakikada Sivasspor, kullanılan kornerde bu kez Yatabare ile gole yaklaştı. Yatabare'nin kafa vuruşunu Yaw Ackah çizgide çıkarmayı başardı.

15. dakikada Kayserispor'da Campanharo'nun uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşu Sivasspor kalecisi Samassa çıkardı.

GOL | 28. dakikada Sivasspor, Ziya Erdal'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Max Gradel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Lung kurtarsa da dönen topu tamamlayan Ziya, takımını öne geçiren isim oldu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı da Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 52. dakikada Kayserispor'da Campanharo, ceza sahasına girerken yerde kaldı ve yerdeyken pasını vermeyi başarınca topu önünde bulan Wilfried Kanga'nın vuruşu, skora eşitliği getirdi: 1-1.

GOL | 60. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yerden sekti ve Lung istediği gibi topu çıkarmayı başaramayınca Yatabare, çizgide dokunarak yeniden Sivasspor'u öne geçirdi: 1-2.

KIRMIZI KART | 73. dakikada Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'a çok sert bir harekette bulunan Sapunaru, önce sarı kart ile VAR incelemesi sonrasında ise direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

GOL | 83. dakikada sol kanatta Yasir'in pas hatasında topu kapan Sivassporlu Kayode'nin pasında Fajr topu ağlara yolladı: 1-3.

90+5. dakikada ceza sahası içinde Cofie'nin kaleye çekmek istediği şut, Lennon'un eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi. 90+8. dakikada Yasin'in kullandığı penaltıyı kaleci Lung kurtardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Sivasspor, karşılaşmadan 3-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung - Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes (Dk. 67 Alibeck), Campanharo (Dk. 82 İlhan Depe), Ackah (Dk. 46 Henrique), Hasan Hüseyin Acar, Kanga, İlhan Parlak (Dk. 67 Lennon)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Goiano, Caner, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Yasin Öztekin), Fajr, Gradel (Dk. 70 Kayode) (Dk. 90+6 Claudemir), Yatabare

GOLLER: Dk. 52 Kanga (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 28 Ziya, Dk. 60 Yatabare, Dk. 83 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KARTLAR: Henrique, Campanharo, Lennon (Hes Kablo Kayserispor) - Goiano, Fajr, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)