Kayserispor Sapunaru ile yollarını ayırdı

Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon düşme hattından son haftalarda kurtulan Kayserispor'da ayrılık yaşandı. Takımın tecrübeli ismi Cristian Sapunaru ile yeni bir sözleşme imzalanmadı ve 37 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kayserispor ayrılığı şu açıklama ile duyurdu:

Teşekkürler Sapunaru! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.



