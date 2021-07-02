MENÜ

Kayserispor Sapunaru ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, tecrübeli futbolcusu Sapunaru ile olan sözleşmesini uzatmadı ve yollarını ayırdı.

02 Temmuz 2021, Cuma 11:23 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor Sapunaru ile yollarını ayırdı

Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon düşme hattından son haftalarda kurtulan Kayserispor'da ayrılık yaşandı. Takımın tecrübeli ismi Cristian Sapunaru ile yeni bir sözleşme imzalanmadı ve 37 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı. 

Kayserispor ayrılığı şu açıklama ile duyurdu: 

Teşekkürler Sapunaru! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...