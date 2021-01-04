Kayserispor sahasında kabus yaşıyor!

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon sahasında çıktığı 7 iç saha maçından 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı Erzurumspor, Hatayspor, Sivasspor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı. Kayserispor'un bu sezon sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1.Hafta Kayserispor 1-0 Kasımpaşa (G)

3.Hafta Kayserispor 1-3 Erzurumspor (M)

5.Hafta Kayserispor 1-3 Sivasspor (M)

7.Hafta Kayserispor 0-1 Hatayspor (M)

10.Hafta Kayserispor 0-0 Karagümrük (B)

12.Hafta Kayserispor 0-0 Trabzonspor (B)

14.Hafta Kayserispor 1-2 Konyaspor (M)

16.Hafta Kayserispor 0-2 Beşiktaş (M)

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)