Kayserispor Petrescu ile 2. yenilgisini aldı

Denizlispor ve Yeni Malatya galibiyetleriyle toparlanan, sonrasında Gaziantep FK’ya yenilmesine rağmen Başakşehir’i devirip yeniden ayağa kalkan Kayserispor’un hesapları, Kadıköy’de tutmadı. Silviu Lung, Miguel Lopes ve Alibec gibi önemli eksikleri olan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında özellikle hücumda ciddi sıkıntılar yaşadı. İlk yarıda tek bir tehlike dahi yaratamayan Kayserispor, ikinci devrenin başında Samatta’nın skoru 2-0’a getiren golünün ardından tamamen teslim oldu. İstanbul deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrılan Kayserispor, yeni hocası Dan Petrescu yönetiminde çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini yaşadı.

2 beraberlik, 2 yenilgi

Kayserispor bu sezon oynadığı büyük maçların hiçbirini kazanamadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye mağlup olan Sarı-Kırmızılı ekip, Galatasaray ve Trabzonspor’la ise berabere kaldı. Sezonun ilk yarısını 19 puanla tamamlayan Anadolu ekibi, küme düşme hattının hemen üstünde ikinci yarıya başlayacak.



