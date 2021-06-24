Yaz transfer sezonuna durgun bir başlangıç yapan Kayserispor, gün içerisinde iki futbolcuyla imza aşamasına geldi. Önce Emrah Başsan'la büyük yol kateden Anadolu ekibi, günün son saatlerine doğru Alanyaspor 'da kontratı biten Onur Bulut'la müzakereleri başlattı.

2 yıldır Türkiye'de

1994 doğumlu Almanya çıkışlı Onur Bulut, 2019 yılında Eintracht Braunschweing ekibinden bedelsiz olarak Alanyaspor'a transfer olmuştu. Sağ bek ve orta sahanın sağında performans gösterebilen Bulut, ilk sezonunda değerini üçe katladı. Nitekim 2019'da 400 bin Euro değer biçilen oyuncunun piyasa değeri 1 yılda 1,2 milyon Euro kapısına dayandı. Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor 'da kiralık geçiren Bulut, burada 22 maça çıkıp 1 asist yapmıştı.

Kayseri TV'nin haberine göre, Onur Bulut transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.