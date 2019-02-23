Kayserispor Nurettin Korkmaz 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın beğendiği 16 yaşındaki genç isim Nurettin Korkmaz A takım kadrosunda. Sarı-Kırmızılı takımın U-17 Takım kaptanı olan Nurettin Korkmaz bu sezon ilk kez A takım kadrosunda yer alacak. Oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çeken Nurettin Korkmaz, Hikmet Karaman’ın raporu üzerine profesyonel yapıldı.

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

İHA