Kayserispor, Ntep De Madiba'ya imzayı attırdı

Kayserispor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’ta forma giyen Paul-Georges Ntep De Madiba (27) ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 03:39
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Kayserispor, Ntep De Madiba'ya imzayı attırdı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Paul-Georges Ntep de Madiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Madiba, geçen sezonu Fransa'nın Saint-Étienne takımında kiralık olarak geçirmişti.

FURKAN İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon Çanakkale Dardanel forması giyen Furkan Polat ile de anlaşma sağladı. Genç futbolcu, takım sportif direktörü Erdal Kemaloğlu'nun katılımıyla 5 yıllık mukaveleye imza attı.

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