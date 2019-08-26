Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Paul-Georges Ntep de Madiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Madiba, geçen sezonu Fransa'nın Saint-Étienne takımında kiralık olarak geçirmişti.

FURKAN İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon Çanakkale Dardanel forması giyen Furkan Polat ile de anlaşma sağladı. Genç futbolcu, takım sportif direktörü Erdal Kemaloğlu'nun katılımıyla 5 yıllık mukaveleye imza attı.