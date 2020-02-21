Kayserispor - Konyaspor (CANLI)
Kayserispor, hedefindeki rakiplerinden Konyaspor’u sahasında ağırlıyor. Haftanın kritik maçlarından Kayserispor - Konyaspor maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Konyaspor 8. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı golle 1-0 öne geçti. Yeşil beyazlılar Hadziahmetovic'in 44. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Kayserispor Kravets'le farkı 1'e indirdi ve devre 2-1'lik Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'de 23. hafta maçında Kayserispor yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında devam ettirmek ve üst sıralara çıkmak için sahada. Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmazlı Konyaspor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini sonlandırma peşinde.
BU MAÇA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayserispor - Konyaspor maçının 11'leri
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Djedje, Mensah, Campanharo, Mesanovic, Pedro, Situm, Kravets
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Robert Mak