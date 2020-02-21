Kayserispor - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 23. hafta maçında Kayserispor yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında devam ettirmek ve üst sıralara çıkmak için sahada. Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmazlı Konyaspor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini sonlandırma peşinde.

Kayserispor - Konyaspor maçının 11'leri

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Djedje, Mensah, Campanharo, Mesanovic, Pedro, Situm, Kravets

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Robert Mak



