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Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ile yeniden anlaşma sağladı.

29 Haziran 2022, Çarşamba 14:11 Son Güncelleme:
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Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı

Kayserispor’da yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman ile devam ediyor. Geçen sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios 2022-2023 sezonunda da sarı kırmızılı formayı giyecek.

2020-2021 sezonunda Kayserispor’da transfer olan ve 2 sezonda hem lig hem de kupada toplam 58 maça çıkan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı takımda üçüncü sezonunu yaşayacak.

Dün Kayseri’ye gelerek takıma dâhil olan Dimitrios Kolovetsios, çalışmalara başladı.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

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