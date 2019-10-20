Kayserispor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Kayserispor ile Kasımpaşa, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kasımpaşa maçın hemen başında 1-0 öne geçti ancak Kayserispor ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Kasımpaşa'nın golünü 6. dakikada Mame Thiam attı. Kayserispor ise 56. dakikada Pedro Henrique ile beraberliği yakaladı.
Bu maçın ardından Kasımpaşa 8 puana, Kayserispor ise 4 puana yükseldi.
Kayserispor gelecek hafta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına gidecek...