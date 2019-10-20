Kayserispor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 8. hafta maçında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kasımpaşa 1-0 öne geçmesine rağmen mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

20 Ekim 2019, Pazar 15:56
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Kayserispor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Kayserispor ile Kasımpaşa, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Kasımpaşa maçın hemen başında 1-0 öne geçti ancak Kayserispor ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa'nın golünü 6. dakikada Mame Thiam attı. Kayserispor ise 56. dakikada Pedro Henrique ile beraberliği yakaladı.

Bu maçın ardından Kasımpaşa 8 puana, Kayserispor ise 4 puana yükseldi.

Kayserispor gelecek hafta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına gidecek...

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