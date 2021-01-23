Süper Lig'de sıkıntılı günleri geride bırakmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ara transfer dönemini verimli geçiriyor. Daha önce Uğur Demirok, Ramazan Civelek ve Anton Maglica ile anlaşan Kayseri ekibi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhar'ı da transfer etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bizzat yürüttüğü transfer çalışmasında Hırvat futbolcu ile sözleşme yapıldı. Dün Kayseri'ye gelen orta saha oyuncusu ile bugün sözleşme yapıldı. Sezon sonuna kadar Kayserispor'da kiralık olarak forma giyecek olan Muhar, performansına göre sezon sonunda değerlendirilecek. 1996 doğumlu Karlo Muhar 6 numara mevkiinde forma giyiyor. Kariyerinde Dinamo Zagreb, Inter Zapresic ve Lech Poznan takımlarında oynadı. 159 maçta görev yaptı ve 9 gol attı. 39 kez sarı kart görürken 4 kez de kırmızı kart gördü. Geçen sezon Polonya'nın Lech Poznan takımıyla 29 lig maçında 2 bin 82 dakika oynadı. 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bu sezon ise toplam 16 maçta forma şansı bulabildi.

İHA