Kayserispor ile Malatyaspor 7.kez karşılaşacak

Süper Lig 'in 18.haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada taraftar hanesine 3 puanı yazdırmanın mücadelesini verecek.

Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken konuk ekip ise 3 kez kazandı. İki takım arasındaki 2 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Kayserispor 5 gol atarken Yeni Malatyaspor ise 10 gol attı.

Kayserispor, geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmuştu. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Y.Malatyaspor 2-1

2019/2020 Y.Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Y.Malatyaspor 0-0

2017/2018 Y.Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2017/2018 Kayserispor-Y.Malatyaspor 0-1

İHA