Kayserispor-Iğdır FK maç sonucu: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk eden Yukatel Kayserispor, sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak 5. tura yükseldi.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Hakan Karabalçık
YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Attamah, Hosseini, Kemen (Dk.66 Nurettin), Gökhan, Emre (Dk.73 İlhan), Uğur (Dk.46 Uzodimma), Mane (Dk.62 Eray), Onur, Ramazan (Dk.73 Mustafa), Yasir
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Alişan (Dk.86 Burak), Berkay, İlker Avşar (Dk.61 Suat), Muhammet (Dk.61 İlker Günaslan), Mahsun, Savaş, Arif, Abdullah, Enes (Dk.86 Halil), Adem, Batuhan (Dk.75 Baha)
GOLLER: Dk.22 Emre, Dk.43 Gökhan, Dk.52 , Dk. 66 Hosseini (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR:Berkay, Enes (Alagöz Holding Iğdır FK)