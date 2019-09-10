Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulüp tesislerinde yardım gecesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 19 Eylül'de saat 21.00'de başlayacak olan yardım kampanyası Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yardım gecesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Kayseri'de yaşayan, Kayseriliyim diyen herkesin Kayserispor'a yardım etmesi gerekiyor. 'Kayserispor'a yardım etmek istiyoruz ama bankaya gidemiyoruz, kulübün lisanslı ürünlerini alamıyoruz' diyenler vardı. Bu nedenle bir çok yerde yapılan SMS uygulamasını gerçekleştirdik. Kayserisporumuzun başarısı için herkesin fedakarlık yapması gerekir. Kulübün yükünü belirle kesimlere yüklememek gerekiyor. Yükü sadece belirli bir kesime yüklediğiniz zaman çözüm kalıcı olmaz. Biz bu yükü herkese eşit şekilde yüklemek zorundayız. Hepimiz bu yükü yüklenmek zorundayız. Kayserispor hepimizin. Kayserisporumuzun başarısı için herkesin fedakarlık yapması gerekir. Hiç kimse bazı şeyleri bahane etmesin. Herkes geçmişe bir sünger çeksin. Eğer amacımız gerçekten Kayserispor'a hizmetse gerisi teferruattır. Bu kampanyayla birlikte yardım etmek için hiç kimse bir bahaneye sığınamayacak. Oturduğunuz yerden yardım yapabileceksiniz. Herkes geçmişe bir sünger çeksin. Eğer amacımız gerçekten Kayserispor'a hizmetse gerisi teferruattır" dedi.

Kulüp başkanı Erol Bedir ise lig başlamadan önce SMS kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, "Birkaç ay önce Kayserisporla ilgili şehrin protokolüyle toplantılar yaptık. Sadece bilet, loca gibi gelirlerin yetmeyeceği konusunda fikir birliği sonucu 'Kayserispor'u sahiplenme kampanyası' yapalım dedik. Toplantılarda Kayserispor'a yardım kampanyası düzenleme kararı aldık. Bu yardım kampanyası kapsamında SMS'le yardım etkinliği yaptık. 19 Eylül'de ise bazı ulusal kanalların da canlı yayınlayacağı yardım gecesi düzenleyeceğiz. Yurt içinde yaşayan ve gurbetteki Kayserispor sevdalılarının yardımlarına başvuracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri'den her kesimin, Kayseri'nin havasını soluyan herkesin Kayserispor'a sahip çıkması gerektiğini kaydederek, "Ben Kayseriliyim diyen herkesin Kayserispor'a sahip çıkması gerekiyor. Kayserispor, olmazsa olmazımız. Şehrimizin önemli değerlerinden biri de Kayserispor'dur. Profesyonel takımların olduğu şehirler elbette ki daha çok gündemde kalıyor, adından daha çok söz ettiriyor. Biz Kayserimizin güzel anılmasını, güzel konuşulması istiyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bu yardım kampanyası, Kayserispor'a sahip çıkma duygusunu bazı kesimin üzerine yıkmak yerine herkesin bu taşın altına elini koyması gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Vali Şehmus Günaydın ve beraberindekiler Kayserispor antrenmanını izledi.

DHA