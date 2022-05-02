Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor iç sahada kazanamıyor. Sarı Kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 iç saha maçında 4 kez yenilirken 1 kez berabere kaldı. 19 Şubat'ta sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Giresunspor maçı sonrasında Alanyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe , Rizespor ve Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 4 kez yenilirken 1 kez berabere kaldı. Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, Alanyaspor'a 2-1, Konyaspor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Kayserispor son olarak da Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Kayserispor son 5 iç saha maçında 6 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü.

Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sahasında oynadığı Beşiktaş’a 3-2 yenildiği maçta Mame Baba Thiam, 1 gol attı. Ligde geride kalan 35 maç sonunda 43 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Geride kalan 35 lig maçının 24’unda forma giyen Senegalli oyuncu 11 gol atarken 3 asist yaptı. Mame Thiam, bu sezon Beşiktaş’a 2 maçta 3 gol attı. Thiam’ı 10 golle Mario Gavranovic takip ediyor.

Miguel Cardoso 3. golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 35. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş’a 3-2 kaybetti. Kayserispor’un Beşiktaş maçında golleri Mame Baba Thiam ve Miguel Cardoso kaydetti. Beşiktaş maçında oyuna 74.dakika Andrea Bertollacci’nin yerine dahil olan Miguel Cardoso karşılaşmanın 90+6. dakikasında Emrah Başsan’ın ortasında topu ağlara gönderen Cardoso gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Cardoso bu sezon Kasımpaşa, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başardı.