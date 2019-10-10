Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2018-2019 sezonu 15. Haftası itibariyle takımımızda göreve başlayan teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz... Hocamız ve Ekibine bu zorlu süreçteki emekleri için teşekkür ederiz."

Geçen sezonun 15.haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, 27 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 10 kez de mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 7 müsabakada 3 beraberlik 4 yenilgi aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hikmet Karaman yönetiminde son 30 resmi maçı ve sonuçları şöyle:

Süper Lig

Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

Kayserispor-Akhisarspor 1-0

BB Erzurum-Kayserispor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Bursaspor 1-1

Yeni Malatya-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Kayserispor-Göztepe 2-1

Konyaspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-2

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Başakşehir 1-1

Sivasspor-Kayserispor 1-3

Kayserispor-Ankaragücü 0-2

Galatasaray-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

Akhisarspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-B.B.Erzurum 0-2

Kayserispor-Alanyaspor 0-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Galatasaray 2-3

Antalyaspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Denizlispor 1-1

Konyaspor-Kayserispor 2-1

Göztepe-Kayserispor 4-0

Türkiye Kupası

Kayserispor-Akhisarspor 1-2

Akhisarspor-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Altay 4-1