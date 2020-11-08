Kayserispor - Hatayspor maç sonucu 0-1

Kayserispor ile Hatayspor Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazanarak bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti aldı.

Atakar Hatayspor'un tek golü 64. dakikada Mame Biram Diouf'tan geldi. Kayserispor'da Pedro Henrique 54. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Hatayspor bu galibiyet ile birlikte 6. haftada 3. galibiyeti aldı. Kayserispor ise 7. maçında 5. mağlubiyetini aldı.

Kayserispor 9. haftada Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



