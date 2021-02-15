Berna Gözbaşı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tüm otoriteler VAR'a gitmeden iptal edilen net golümüz ve verilmeyen penaltımızı konuşurken, gece rahat uyuyabildiniz mi? Emek hırsızlığı sadece bizi bitirmez. Geçen sene düşürüldüğümüz maçta da VAR'da olan kişiyi ne sahada, ne VAR'da Kayseri istemiyor. Artık yeter."

Kayserispor, Süper Lig'de 25 puanla 16. sırada. Sarı-Kırmızılı ekip küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.







