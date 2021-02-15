Kayserispor haberi... Berna Gözbaşı'dan Halil Umut Meler'e tepki!
Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü oynanan maçta Kayserispor ile Ankaragücü 0-0'lık skorla berabere kalmıştı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Berna Gözbaşı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Tüm otoriteler VAR'a gitmeden iptal edilen net golümüz ve verilmeyen penaltımızı konuşurken, gece rahat uyuyabildiniz mi? Emek hırsızlığı sadece bizi bitirmez. Geçen sene düşürüldüğümüz maçta da VAR'da olan kişiyi ne sahada, ne VAR'da Kayseri istemiyor. Artık yeter."
Kayserispor, Süper Lig'de 25 puanla 16. sırada. Sarı-Kırmızılı ekip küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
https://twitter.com/Berna_Gozbasi/status/1361320838881017858