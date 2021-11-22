Kayserispor-Göztepe maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe, galibiyet için kozlarını paylaştı. Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor karşısındaki mağlubiyetlerin ardından Fatih Karagümrük galibiyeti ve Fenerbahçe beraberliğiyle rahat nefes alan Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyordu. Ligde son 3 haftada galibiyeti bulunmayan ve sadece 1 puan alabilen Göztepe ise kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyordu. İki takım da amacına ulaşamadı, mücadele İlhan Parlak ve Dino Arslanagic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 16'ya, İzmir ekibi ise 10'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

2' Olivier Kemen ceza sahası içinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

15' Soner Aydoğdu ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yokladı, isabet sağlayamadı.

GOL

32' İlhan Parlak, Kayserispor'u öne geçiren golü kaydetti.

45' İlk yarının sonuna +2 eklendi.

İlk 45 dakika sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

64' Dino Arslanagic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

65' İlhan Parlak şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

77' Lionel Carole, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

GOL

82' Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza alanında Dino Arslanagic kalabalık arasından harika yükseldi ve skora eşitliği getirdi: 1-1.

90' Karşılaşmanın sonuna +9 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Kayserispor-Göztepe 11'ler:

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mane, Thiam, İlhan Parlak

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency, Cherif

Kayserispor, 15 puanla 13. sırada. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Göztepe ise 9 puanla 18. basamakta. Ev sahibinde sakatlığı bulunan Mensah ve Uğur Demirok’un tedavisi devam ediyor. Konuk takımda ise cezalı Yalçın Kayan dışında eksik bulunmuyor.