Kayserispor, Gaziantep FK maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Süper Lig 'in 17. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı.

Sarı Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah forma giyemeyecek. Geride kalan 16 hafta sonunda 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 19 puan topladı.

Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK maçı saat 16.00’da başlayacak ve karşılaşma da Erkan Özdamar düdük çalacak.