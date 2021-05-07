Yalçın Koşukavak'la birlikte çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan ve küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Kayserispor, 5.'lik iddiasını sürdüren Gaziantep FK'yı Süper Lig'in 40. haftasında ağırlayacak. Kritik mücadelede iki takımın da hata lüksü yok. Kayseri kaybederse ateş hattına inebilir, Kırmızı-Siyahlılar'ın olası puan kaybında ise Avrupa umutları suya düşer. Bu nedenle iki takımın da tek amacı 3 puan..

Kayserispor haftaya 17. sırada girdi. Gaziantep FK ise 54 puanla 8. basamakta. Kayserispor'da sakatlıkları süren Campanharo, Ömer ve Lopez, kritik maçta olmayacaklar. Kana Bıyık, Çağlar Şahin Akbaba ve Vetrih’in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Gaziantep'te cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Attamah, Lennon, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkowski, Rashid, Mirallas, Maxim, Güray, Kenan, Muhammet