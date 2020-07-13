Kayserispor - Gaziantep FK maç sonucu: 1 - 1
Kayserispor geçtiğimiz hafta trajik şekilde kaybettiği Ç.Rizespor maçının ardından Süper Lig'in 32. haftasında da çılgın bir maç oynadı. Sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Kayserispor, 9 kişi kalmasına rağmen son anlarda Kravets'in attığı golle bir puanı almayı başardı. Prosinecki döneminde sahasında kaybetmeme serisini yitirmeyen Kayserispor böylece puanını 32 yaptı. Ev sahibi ekipte kritik iki oyuncu Mensah ve Diego kırmızı kart gördü ve Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü
Kayserispor, geçtiğimiz hafta trajik şekilde 3-2 kaybettiği Ç. Rizespor maçının ardından Süper Lig'in 32. haftasında da çılgın bir maç oynadı. Sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçı son anlarda Kravets'in attığı golle 1-1 berabere bitirmeyi başardı. Prosinecki döneminde sahasında kaybetmeme serisini yitirmeyen Kayserispor böylece puanını 32 yaptı.
Ev sahibi ekipte kritik iki oyuncu Mensah ve Diego kırmızı kart gördü ve Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü
Maçtan dakikalar
4.dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu şutunu kaleci Lung çıkardı
8.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Oğuz kullandı ceza sahasına gelen topu Kayserispor savunması son anda uzaklaştırdı
11.dakikada Kravets sol çaprazdan ceza sahasına girdi sert vurdu şutunu kaleci çıkardı
18.dakikada Maxim ceza sahası dışından vurdu şutu yandan auta gitti
23.dakikada Kenan Özer ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı
26.dakikada savunmanın arkasına sarkan Pedro Henrique kaleciyi geçip yerde kaldı hakem önce penaltı kararı verdi ancak öncesinde yapılan VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi
33.dakikada sol kanattan Morais geldi çizgiye indi ortasını savunma son anda çıkardı
36.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen ataktan topu penaltı noktası civarında önünde bulan Hasan Hüseyin şutunu çekti top kaleci Günay'dan döndü seken topa bir kez daha Hasan Hüseyin kafayla vurdu top bu kez kalecinin kucağına gitti
45+3.dakikada sol kanattan Maxim serbest vuruşu kullandı arka direkte Djilobodji kafayı vurdu kale sahasında Muhammet Demir dokundu ve golü attı ancak hakem VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
İlk yarı golsüz sona erdi
52.dakikada Jefferson ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde auta gitti
SARI KART 54.dakikada Kayserispor takımından Kvrzic yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
GOL! 62.dakikada Maxim'in attığı golle Gaziantep FK 1-0 öne geçti
KIRMIZI KART! 73.dakikada Kayserispor takımında Mensah hakemden kırmızı kart gördü. Kendisine yapılan faul sonucu rakip takım oyuncusuna sert bir hareket yapan Mensah oyun dışında kaldı
81.dakikada Kayserispor etkili geldi. Seken topu önğnde bulan Kravets sert vurdu kaleci Günay topu çıkardı
KIRMIZI KART! 87.dakikada Kayserispor takımında Diego Angelo hakemden kırmızı kart gördü. Pawlowski ile girdiği ikili mücadele sırasında rakip takım oyuncusuna sert bir hareket yapan Diego oyun dışında kaldı
Günay Çıkarttı! 90.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Mesanovic'in vuruşunu kaleci Günay çıkarmayı başardı
GOL! Maçın uzatma anlarında Kayserispor, Kravets'in kafayla attığı golle durumu 1-1 yaptı
Lung çıkarttı! Son anlarda Gaziantep FK etkili geldi, Muhammet Demir vurdu kaleci Long son anda topu çıkardı
Mücadele 1-1 berabere sona erdi