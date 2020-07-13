Kayserispor - Gaziantep FK maç sonucu: 1 - 1

Kayserispor, geçtiğimiz hafta trajik şekilde 3-2 kaybettiği Ç. Rizespor maçının ardından Süper Lig'in 32. haftasında da çılgın bir maç oynadı. Sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçı son anlarda Kravets'in attığı golle 1-1 berabere bitirmeyi başardı. Prosinecki döneminde sahasında kaybetmeme serisini yitirmeyen Kayserispor böylece puanını 32 yaptı.

Ev sahibi ekipte kritik iki oyuncu Mensah ve Diego kırmızı kart gördü ve Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü

Maçtan dakikalar

4.dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu şutunu kaleci Lung çıkardı

8.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Oğuz kullandı ceza sahasına gelen topu Kayserispor savunması son anda uzaklaştırdı

11.dakikada Kravets sol çaprazdan ceza sahasına girdi sert vurdu şutunu kaleci çıkardı

18.dakikada Maxim ceza sahası dışından vurdu şutu yandan auta gitti

23.dakikada Kenan Özer ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı

26.dakikada savunmanın arkasına sarkan Pedro Henrique kaleciyi geçip yerde kaldı hakem önce penaltı kararı verdi ancak öncesinde yapılan VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi

33.dakikada sol kanattan Morais geldi çizgiye indi ortasını savunma son anda çıkardı

36.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen ataktan topu penaltı noktası civarında önünde bulan Hasan Hüseyin şutunu çekti top kaleci Günay'dan döndü seken topa bir kez daha Hasan Hüseyin kafayla vurdu top bu kez kalecinin kucağına gitti

45+3.dakikada sol kanattan Maxim serbest vuruşu kullandı arka direkte Djilobodji kafayı vurdu kale sahasında Muhammet Demir dokundu ve golü attı ancak hakem VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

İlk yarı golsüz sona erdi

52.dakikada Jefferson ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

SARI KART 54.dakikada Kayserispor takımından Kvrzic yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

GOL! 62.dakikada Maxim'in attığı golle Gaziantep FK 1-0 öne geçti

KIRMIZI KART! 73.dakikada Kayserispor takımında Mensah hakemden kırmızı kart gördü. Kendisine yapılan faul sonucu rakip takım oyuncusuna sert bir hareket yapan Mensah oyun dışında kaldı

81.dakikada Kayserispor etkili geldi. Seken topu önğnde bulan Kravets sert vurdu kaleci Günay topu çıkardı

KIRMIZI KART! 87.dakikada Kayserispor takımında Diego Angelo hakemden kırmızı kart gördü. Pawlowski ile girdiği ikili mücadele sırasında rakip takım oyuncusuna sert bir hareket yapan Diego oyun dışında kaldı

Günay Çıkarttı! 90.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Mesanovic'in vuruşunu kaleci Günay çıkarmayı başardı

GOL! Maçın uzatma anlarında Kayserispor, Kravets'in kafayla attığı golle durumu 1-1 yaptı

Lung çıkarttı! Son anlarda Gaziantep FK etkili geldi, Muhammet Demir vurdu kaleci Long son anda topu çıkardı

Mücadele 1-1 berabere sona erdi







