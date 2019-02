Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Süper Lig’de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor. Süper Lig’deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Fenerbahçe işte 11'ler...

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun, İsmail, Alper, Moses, Zajc, Valbuena, Ferdi, Slimani, Frey

Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım cezasını doldurdu

Fenerbahçe’de kart cezalarını tamamlayan Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında formasına kavuşacak.

Martin Skrtel’e Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verilmiş, daha sonra ceza 2 maça düşürülmüştü. Hasan Ali Kaldırım ise ligde gördüğü 4 sarı kart sebebiyle 1 maç cezalı olmuştu.

Fenerbahçe ile Kayserispor 46. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde 46. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı.

Fenerbahçe son 5 maçtan birini kazanabildi

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul’da kazanan taraf 3-2’lik sonuçla konuk Kayserispor oldu. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

Kayseri’deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri’de yarın 23. kez karşılaşacak. Kayseri’deki 22 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri’de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri’deki müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Tarihi sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir’de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005’te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.