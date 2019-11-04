Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

Umut Bulut (Kayserispor):

Yeni bir başlangıç yaptık, ilk galibiyetimizi aldık. İleride daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Her maç gol atmak istiyorum ama kısmet Fenerbahçe’ye oldu. İyi bir ekibiz. Harika bir mücadele örneği ortaya koyduk. Anadolu takımlarında oynadığınız zaman büyük takımlarına karşı ayrı motive oluyorsunuz.

Emmanuel Adebayor (Kayserispor):

Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık, kazanamamıştık. Yeni bir hocayla yeni bir heyecanla hazırlandık, beraber oynadık, beraber hareket ettik. Çok koştuk ve mücadele ettik, yeni hocamızla ilk galibiyetimizi aldık. Bunun keyfini çıkarıp devam edeceğiz. Emre Belözoğlu’na ise ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu yaşta bu seviyede, bu şekilde top oynamak çok zor. Türk futbolu için bir rol model.

Yasir Subaşı (Kayserispor):

Fenerbahçe altyapısından yetişmiştim. Oradaki herkese teşekkür ediyorum. Ama futbolda bazen eski takımına karşı oynamak nasip oluyor. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Birlikte oynadık. Bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Özgüvenimiz yerine geldi.

Garry Rodrigues (Fenerbahçe):

Kötü bir sonuç aldık, yaptığımız hatalar da vardı. Bu hataların sorumluluklarını alıp daha iyisini yapmak, bu hatalardan ders çıkararak iyi bir şekilde dönmek istiyoruz. Kaçan pozisyonlar vardı, hem bireysel olarak hem takım adına. Sonraki maçlarımızda daha iyi çalışarak bu pozisyonları değerlendirerek devam etmemiz gerekiyor.