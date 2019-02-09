Hakem Alper Ulusoy, Kayserispor - Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla maçın önüne geçti. Özellikle Fenerbahçe cephesi Alper Ulusoy'u ağır bir dille eleştirdi. Ancak Ulusoy ile ilgili maç öncesi ilginç bir gelişme ortaya çıktı.

Maça atandığını İzmir'de öğrendi...

İzmir Bölgesi hakemi olan Alper Ulusoy perşembe İzmir'de Kayserispor - Fenerbahçe maçına atandığını öğrendi. Ulusoy, apartopor valizini hazırlayarak İzmir'den saat 16:00 uçağı ile İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan da akşam uçağı ile Kayseri'ye uçuruyor. Ulusoy ve ekibi gece geç saatlerde ekibiyle ancak otele yerleşebiliyor.

Ulusoy ve ekibi maça yorgun çıktı!

21. hafta itibari ile 15 Süper Lig maçında görev alan ve bu sezon 8 Maçta VAR ve 3 maçta AVAR olarak görev yapan Alper Ulusoy ve ekibi bu yorgunlukla Fenerbahçe maçına çıkmak zorunda kalıyor. Hakem grubunun daralması nedeniyle bu yoğunluğu son dönemde bütün hakemlerin yaşadığı biliniyor. Hatta bazen akşam uçağını kaçırıp karşılaşmanının oynanacağı gün şehre giden hakemler de bulunuyor.

Hakemler de rahatsız!

Uzun süredir özellikle cuma günü oynanacak maçlara atanan hakemlerin perşembe günü bu durumu öğrenmesi ve sonrasında yaptığı yolculuklar hakemler içinde de büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. MHK'nin son dönemde bu olaylarla alakalı nasıl bir önlem alacağı ise büyük merak konusu...

Hakemlere maç nasıl bildiriliyor?

TFF'nin Fys (Futbol yönetim sistemi) sistemi var. Oradan telefona SMS geliyor. Şu tarihte göreviniz var diye. Sisteme şifre ile girilip maç detayları ve yardımcı hakemleri öğreniyor. Hakem ekibine tebligat yapıp sistemden maçı aldım diye onaylıyor. Tüm hakemler onayladıktan sonra atama gerçekleşiyor.



