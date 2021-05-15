Süper Lig’in son haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11’ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül’ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel ilk 11’de görev verdi.

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Genç çalıştırıcı kalede Altay Bayındır’ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta sahada yine Jose Sosa şans bulurken, sağda Osayi-Samuel solda ise Ferdi Kadıoğlu oynadı. Sosa’nın önünde Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas yer alırken, tek santrforda Enner Valencia gol aradı.

Kayserispor’da tek değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Koşukavak, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları ilk 11’inde oynayan ve eşi doğum yaptığı için İngiltere’ye giden Lennon’un yerine Ramazan Civelek’e 11 şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekip maça, Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Ramazan Civelek, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak ilk 11 ile çıktı. (AA)