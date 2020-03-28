Kayserispor en fazla golü ikinci yarılarda buldu

Süper Lig 2019-2020 sezonunda 26 müsabakaya çıkan ve rakiplerine 28 gol atabilen Hes Kablo Kayserispor, 13 gol maçın ilk yarısında bulurken 15 gol de maçların ikinci yarısında kaydetti. 22 maçta golle buluşan sarı kırmızılı takım, ilk 30 dakika içerisinde 5 gol attı. Hes Kablo Kayserispor, müsabakaların 31 ila 60.dakikaları arasında 11 gol atarken son yarım saatlik dilimde yine 11 gol buldu.

Hes Kablo Kayserispor, ilk 10 dakika içerisinde 2 gol atarken, son 10 dakikalık dilimde ise 6 gol attı.

Kayserispor 63 sarı 6 kırmızı kart gördü

Süper Lig 26.hafta itibariyle Covid-19 virüsü nedeniyle tehir edildi. Ligler tehir edilene kadar oynadığı 26 maçta 22 puan toplayarak ligin 18. sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 63 kez sarı kart 6 kez de kırmızı kart gördü. Ligin 11. ve 22. haftasında oynadığı maçları kart görmeden kapatan Sarı Kırmızılılar, ligin 8. ve 19.haftasında 5'er kez sarı kart görürken ligin 3.haftasında ise 2 sarı kart 3 kırmızı kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor'da Aymen Abdennour, Pedro Henrique (2 kez), Umut Bulut, Bernard Mensah, Zoran Kvrzic kırmızı kart gören isimler oldu. Sarı Kırmızılı takımda en çok sarı kart gören isim ise 8 sarı kart ile Pedro Henrique oldu. Cristian Sapunaru 7 kez sarı kart görürken, Bernard Mensah da 6 kez sarı kart gören isim oldu.

İHA