Süper Lig 'de iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Kayserispor'da transfer gelişmeleri art arda gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir idmanlara çıkan Emrah Başsan ile anlaşmaya vardı. Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Berna Gözbaşı'nın da katıldığı törenle sözleşme imzalayan başarılı futbolcu yeni sezonda Kayserispor'da önemli işler yapmak istediğini söyledi. B.B. Erzurumspor'da biten sözleşmesini yenilemeyen Emrah, Süper Lig’den Konyaspor ve eski takımı Antalyaspor'un da radarındaydı.