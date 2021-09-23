Geçen sezon Lung ve İsmail Çipe’nin sakatlanmasıyla birlikte mecburen kaleye geçen ve lig boyunca sergilediği başarılı performansla devleri peşine takan Doğan Alemdar, sezon bşaı Ligue 1 ekibi Rennes'in yolunu tuttu. Kayserispor'un ligde kalmasında başrol oynayan genç kaleci, için Fransız ekibi 3.5 milyon Euro bonservis ödedi. 18 yaşındaki kaleci, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Cenk Özkaçar ve Mustafa Kapı’dan sonra Fransa’da forma giyen bir başka Türk oyuncu oldu.

Kayserispor, Doğan Alemdar transferinden kasasına 3.5 milyon Euro koydu. Doğan’ın ikinci satışından da yüzde 20 pay hakkı Kayserispor'un olacak.









Doğan Alemdar'ın ardından Emre Demir

Doğan Alemdar'ın açtığı Avrupa yoluna Emre Demir de girdi. Kayseri ekibi, 17 yaşındaki yıldızı Emre'yi 2 milyon Euro bonservisle Barcelona'ya sattı. Barcelona’nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada, Emre Demir ile 2027’ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olarak belirlendiği bildirildi.

17 yaşındaki Emre Demir, anlaşma ve UEFA kuralları gereği, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

2019/2020'de 13 resmi maçta 1 gol, 2020/2021'de 16 resmi maçta 2 gol, 1 asistle skor katkısı yapan 17 yaşındaki solak oyuncu, bu sezon henüz ligde süre alamadı. Daha önce Barcelona altyapısında denenen Emre, PSG altyapısında da eğitim almıştı.









En genç kaptan Doğan Alemdar

Doğan Alemdar, 2019/20 sezonunda da Kayserispor'un resmi maçlarında kaptan olarak sahaya çıkan en genç futbolcu olarak tarihine geçmişti.

Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu

Doğan Alemdar, 2019/20 sezonunda da Kayserispor'un resmi maçlarında kaptan olarak sahaya çıkan en genç futbolcu olarak tarihine geçti. Emre Demir, 2019/2020 sezonunun 11. haftasında Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın 68. dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı. Demir'e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi.

5.5 milyon Euro bonservis!

Kayserispor, Türk futboluna armağan ettiği iki oyuncudan toplam 5.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandı. Ayrıca iki futbolcunun da sözleşmelerinde bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi bulunuyor.

Kaan Karahan