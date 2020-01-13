David Simao'yu 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Kayserispor son anda transferden vazgeçti. Simao'nun gözünde problem olduğu belirtilirken, oyuncu tarafı ise bu karara tepki gösterdi.

Fanatik'e konuşan yetkililer, " Bu yapılan büyük saçmalık. Benfica, Paços Ferreira, Académica, Boavista, Arouca, CSKA Sofya , Antwerp ve AEK'da oynadı. Hiç göz problemi yoktu şimdi mi oldu? Kayserispor transferden vazgeçebilir ancak bunu yapmanın başka yolları vardır. Bu şekilde yapamazsınız. Ben oyuncuma başka bir kulüp bulacağım ve göreceksiniz ki herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmayacak. Bu tür olayları geçmişte gördüm ve öğrendiğim şu ki, bu tarz davranan kulüplerle birçok futbolcu çalışmak istemez." dedi.

Mehmet Çağrı Davran

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