Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktörlük görevine Dan Petrescu'nun getirildiğini açıkladı. Rumen teknik adama ödenecek ücret ise net değil. Zira sezon sonuna kadar 500 bin Euro alması beklenen Petrescu, eğer Sarı-Kırmızılı takımı ligde tutarsa 1.4 milyon Euro kazanacak.