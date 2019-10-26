Kayserispor cephesinden Dja Djedje açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası basın sözcülüğü görevine getirilen Mustafa Tokgöz, 12 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yarın oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendiren Tokgöz, "Malatyaspor deplasmanı zor geçecek. Takımımızın mental ve kondisyon olarak hazır olduğuna inanıyorum. Takımda güzel bir hava var. Malatya deplasmanından 3 puanla çıkarsak güneşli günler gelecek" diye konuştu.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın kadro dışı bıraktığı Dja Djedje konusuna da değinen Tokgöz, "Teknik direktör Samet Aybaba, kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje ile uzun süre ilgilendi. Samet hoca Dja Djedje'yi kazanmak için iki gün uğraştı. Ama kendi problemlerinden dolayı oyuncuyu bir türlü kazanamadık ve kadro dışı kaldı. Ben daha olgun davranmasını beklerdim. Ama bizim için önemli olan takımın birliğidir. Bizim için her oyuncu değerlidir. Takım bütünlüğüne, takımın getireceği başarıya inan bir ekiple yola devam ediyoruz" dedi.