Kayserispor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'la Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşmanın 5. dakikasında Çaykur Rizesporlu Aminu sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 6. dakikada Aminu'nun yerine Süleyman Koç oyuna girdi.

12.dakikada Kayserispor'da Rajko Rotman, Orhan Ovacıklı'ya yapmış olduğu faul sonrası Orhan sakatlık geçirdi. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus VAR kararıyla pozisyonu tekrar izledi ve Rotman'a kırmızı kart gösterdi.

25.dakikada Çaykur Rizespor, Saadane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kısa paslarla Kayseri orta sahasını geçen Çaykur Rize2de Süleyman Koç'un şık pasında ceza sahasında topla buluşan faslı futbolcu topu filelere gönderdi ve takımının deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

45+2. dakikada da Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı! Samudio, orta sahada Şamil'e yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gördü!

İlk yarı 1-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

61.dakikada Kayserispor, Saadane'nin ceza sahasında elle oynamasından dolayı penaltı kazandı. Topun başına geçen Chery, skoru 1-1'e getirdi.

74.dakikada oyuna sonradan giren Varela'nın güzel ortasında ceza sahasında topa çok iyi yükselen Umut Bulut fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

84.dakikada Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı harika bir gol attı. Tecrübeli futbolcu uzaklardan çok sert bir vuruşla fileleri havalandırdı ve maça eşitlği getirdi.

Takım kadroları

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Şamil, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Chery, Umut Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Jakub, Saadane, Mehmet, Musa, Ali Çamdalı, Samudio, Boldrin, Umar Aminu, Vedat Muriqi

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konuk ekipte bu önemli maç öncesi eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kayserispor'da ise Sakıb, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç ve Kana-Biyik sakatlığı nedeniyle oynamayacak.



