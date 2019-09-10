Kayserispor Birleşmiş Milletler gibi

İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 12 farklı ülkeden futbolcu bulunuyor. Türkiye'den sonra en çok Brezilya'dan futbolcu var.

10 Eylül 2019, Salı 11:17
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Kayserispor Birleşmiş Milletler gibi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımda Türkiye hariç 12 farklı ülkeden oyuncu bulunuyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde bulunan yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Adryan Tavares (Brezilya)

Pedro Hernique (Brezilya)

Brice Dja Djedje (Fildişi Sahili)

Benoit Poulain (Fransa)

Bernard Mensah (Gana)

Ben Rienstra (Hollanda)

Paul Ntep (Kamerun)

Anthony Uzodimma (Nijerya)

Migeul Lopes (Portekiz)

Silvi Lung (Romanya)

Emmanuel Adebayor (Togo)

Aymen Abdennour (Tunus)

Artem Kravets (Ukrayna)

İHA

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