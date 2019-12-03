Kayserispor Beşiktaş yenilgisiyle karıştı

Emmanuel Adabayor, bu sezon Kayserispor’un en önemli transferlerinden biriydi. Togolu forvet, 35 yaşında olmasına rağmen her maç elinden geleni yaptı. Adebayor, dün de takımının tek golünü attı. Tecrübeli oyuncu, maçtan sonra ise şok kararını açıkladı. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Adebayor, “Zor olacağını biliyorduk. İyi hazırlanmıştık ama istediğimizi alamadık. Bu takım, düştüğü yerden kalkacaktır” dedi. Yıldız futbolcu daha sonra Kayserililer’i üzen kararını açıkladı: Üzülerek söylüyorum, Kayserispor’da son maçıma çıktım. Burada 3 ay güzel zaman geçirdim, bu kulübü iyi hatırlayacağım. Zorlu süreç yaşandı. Bu noktaya nasıl geldik anlatamam. Kayserispor’a her zaman dua edeceğim. Türkiye’de çok güzel 3 yıl geçirdim. Belki yakın zamanda Türkiye’ye dönmeyebilirim ama gelecekte ne olacağını bilemeyiz.

Başkan Gözbaşı: Hayırlı olacak

Erol Bedir’in görevi bırakmasının ardından daha önce kulüpte başkan danışmanlığı ve başkan yardımcılığı yapan Berna Gözbaşı, Kayserispor’un başına geçmişti. Gözbaşı, Türk futbolunun ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Ağır ekonomik krizdeki bir kulübü devralan Berna başkanın çabaları sonuç vermedi. Berna Gözbaşı, dün maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. 7 puanda kaldık. İnşallah devre arasında iyi transferlerle bu başlangıcı düzelteceğiz. İyi mücadele ettik. Takım bugün hareketliydi” dedi. Gözbaşı, sözlerinin devamında ise, “Bu saatten sonra çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Kongre sürecini bekliyordum ama daha erkene almam hayırlı olacak” sözleriyle erken seçime gideceklerini açıkladı.

Uygun: Başkaları da ayrılacak

Kayserispor’u çok zor bir dönemde devralan Bülent Uygun, ilk maçında Fenerbahçe karşısında takımına ilk galibiyetini aldırdı. Ancak devamı gelmedi. Bülent Uygun, maçtan sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş’ı tebrik ederken, “İkinci golde VAR’daki hakem, pozisyona varamadı! O golden sonra dağıldık. Geldiğimden beri sıkıntıları çözmeye çalışıyorum. Sadece Adebayor değil, başka futbolcular da federasyona gitti. İsim isim söylemeye gerek yok, aklınıza kim geliyorsa, ben hariç herkes TFF’ye başvurdu!” diye konuştu. Tecrübeli teknik adam, “Başkanımız Berna Gözbaşı gelir gelmez paraları dağıtmaya çalıştı. Ancak oyuncular zaten fesih hakkını elde etmişti. Adebayor’a teşekkür ediyorum. Kaliteli, karakterli bir oyuncu. Ben 15 yaşındaki Emre’ye kaptanlık vereceğim dediğimde isyan ettiler. 15 yaşındaki çocuk lider gibi takımını sırtlamaya çalıştı” dedi. Bülent Uygun, taraftardan özür diledi ve onların desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.