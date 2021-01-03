Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig ’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor bu akşam Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Beşiktaş ’ı konuk edecek. TFF'nin hafta içinde açıkladığı hakemler listesinde Kayserispor - Beşiktaş maçına Fırat Aydınus'u atamıştı. Aydınus’un yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacağı belirtilmişti. Maçın dördüncü hakeminin ise Yasin Kol olduğu ifade edilmişti.

Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda ise Cüneyt Çakır oturacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Tarık Ongun olacak.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)