Kayserispor - Beşiktaş maç sonucu: 0-2 (Kayseri - Bjk özet)

Süper Lig'de 16. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelede kazanan Beşiktaş oldu. 13. dakikada Bernard Mensah ile bir penaltı atışından yararlanamayan Beşiktaş, 3 puana son dakikalarda attığı gollerle ulaştı. 89'da penaltıda hata yapmayan N'Koudou kilidi açtı, 90+6'da Hasic skoru belirledi ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Antalyaspor'a takıldığı haftada fırsatı kaçırmayan Sergen Yalçın'ın ekibi, üst üste 4. galibiyetini alarak 31 puana yükseldi ve 16. haftayı lider tamamladı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Kayserispor ise 10 puanla 21. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Maçın ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. N'Sakala'nın pasında Kayserispor savunmasından muhteşem bir şekilde sıyrılan Atiba, şutunu gönderdi. Kayserispor'un genç kalecisi Doğan, topu güçlükle çeldi.

Penaltı kaçtı

Beşiktaş, 9. dakikada penaltı kazandı. Campanharo'dan topu kapan Josef, pasını N'Koudou'ya gönderdi. Çabukluğunu kullanan tecrübeli futbolcu, ceza sahası içerisinde Lopes'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı, Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a Beşiktaş lehine verdiği penaltıyı izlemesini tavsiye etmedi. Topun başına geçen Mensah, kaleci Doğan'ı geçemedi ve Beşiktaş öne geçme fırsatını kullanamadı.

Bernard Mensah, Süper Lig'de kullandığı son dört penaltının ikisini kaçırdı.

Doğan Alemdar, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç isim oldu.

20' N'Koudou sol kanattan ceza alanına girdi ancak Lopes'i geçerken yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi.

28' Kanga'nın baskısı sonrası Welinton topu Ersin'e gönderdi. Genç kaleci topu eline alınca Fırat Aydınus endirekt serbest vuruş kararı verdi. Aydınus, yardımcısının uyarısıyla Welinton'un pası diziyle verdiğine karar verip vuruşu iptal etti.

32' Kayserispor gole çok yaklaştı. Hücuma çıkan Miguel Lopes, Kvrzic'in pasıyla Beşiktaş ceza sahasında topla buluştu. Tecrübeli sağ bekin yaptığı şut Welinton'dan döndü.

40' Welinton, Pedro Henrique'ye yaptığı faulün ardından maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

45+3' Savunmadan çıkan Welinton, Henrique'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve Beşiktaş tehlikeli bir yerden frikik kazandı. N'Koudou'nun yaptığı vuruş direğin hemen üstünden auta çıktı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48' Sağ kanadı çok etkili kullanan Rosier çizgiye indi. Yıldız oyuncu, ceza alanına girer girmez topu içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

57' Atiba'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, vakit kaybetmeden şutunu attı. Etkisiz bir vuruş yapan Güven, kaleyi tutturamadı.

58' Orta sahada Josef'in top kaybı sonrası Kayserispor tehlikeli geldi. Hızlı atağa çıkan Kayseri ekibinde topla buluşan Kanga, pasını Beşiktaş ceza sahasının önüne çıkardı. Campanharo'nun gelişine vurduğu şut, üstten auta çıktı.

61' Kvrzic, orta alanda Josef de Souza'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

62' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın yerine Ajdin Hasic oyunda.

68' Mensah'ın rakip yarı alanın ortalarından ceza alanına kullandığı serbest vuruşu savunma kafayla uzaklaştırdı.

73' Beşiktaş'ta Mensah'ın yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

76' Beşiktaş gole çok yaklaştı. N'Koudou'nun kullandığı serbest vuruşu Josef, arkaya çevirdi. Boş durumda olan Larin'in kafa vuruşu auta çıktı.

81' Necip Uysal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Josef dokundu. Arka direğe giden topa Larin dokunamadı.

82' Kayserispor'da Kanga'nın yerine Alibec, Beşiktaş'ta ise Atiba'nın yerine Oğuzhan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, N'Koudou ile golü buldu

GOL | 84' N'Koudou'nun pasına hareketlenen N'Sakala, ortasını açtıktan sonra yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular Lopes'in müdahalesinin penaltı olduğunu iddia etti ve Fırat Aydınus'a itirazlarda bulundular. Pozisyonu VAR'dan inceleyen Fırat Aydınus, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen N'Koudou, genç kaleci Doğan'ı avladı ve Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

90+4' Emre, Beşiktaş savunmasından dönen topu aldı, ceza yayı üzerinde yerde kaldı. Ev sahibi tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Alibec'in doğrudan kaleye gönderdiği topu Ersin köşeden çıkarmayı başardı.

Skoru Hasic belirledi

GOL | 90+6' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Hasic, Oğuzhan'ın pasıyla topla buluştu. Genç futbolcu, ceza alanına girmeden vurdu ve farkı ikiye çıkardı.

90 dakika Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Kayserispor - Beşiktaş maç önü notları

Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olan Beşiktaş, son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçına göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11’de 1’i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’ın yerine Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz’ın yerine N’Sakala, Necip Uysal’ın yerine ise Larin 11’de yer aldı. Annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.

Yalçın, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Atiba, Josef de Souza, Mensah, N’Koudou, Güven Yalçın, Larin 11’iyle sahaya sürdü.

Hücum hattı Güven Yalçın ve Larin’e emanet

Geçtiğimiz hafta 11’de şans bulan ve bir de gol atan Güven Yalçın bu maçta da Sergen Yalçın tarafından sahaya ilk 11’de çıktı. Sivasspor maçında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol kaydeden Larin’e, Yalçın 11’de şans tanıdı.

Hes Kablo Kayserispor 4 değişiklik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer alan İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Manzala ve Emre Demir’in yerine Doğan Alemdar, Kolovetsios, Lopes, Lennon görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş karşısına Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga 11’i ile çıktı