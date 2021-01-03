Kayserispor - Beşiktaş CANLI (Kayseri - Bjk canlı yayın)

Süper Lig'de 16. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Siyah-Beyazlılar rakibini yenerek sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri, Antalyaspor karşısında 1 puanla yetinen Galatasaray'dan tahtı almak istiyor. Kartal, Kayserispor'u devirmesi halinde 16. hafayı lider tamamlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan Kayserispor ise çıkış için kazanmak zorunda. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

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MAÇ BAŞLADI





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Kayserispor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Kayserispor: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, M. Lopes, Ackah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, Kvrzic, Kanga

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Larin, Mensah, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın

Ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı. Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.