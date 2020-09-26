Kayserispor - BB Erzurumspor maç sonucu 1-3

Kayserispor ile BB Erzurumspor Süper Lig'de 3. hafta maçında Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi kazanan taraf 3-1'lik skorla Erzurumspor oldu.

Konuk ekip, maçın 42. dakikasında Rashad Muhammed' ve 45+8'da Novikov'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın 83. dakikasında Henrique penaltıdan attığı golle Kayserispor'da farkı bire indiren isim oldu. Maçın skorunu İbrahim Sissoko belirledi 1-3

Erzurumspor haftayı 6 puanla kapatırken, Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Novikovas’ın ara pasında Gabriel Overtan ceza alanı içerisinde topla buluştu. Overtan’ın sert şutunda kaleci Lung sağına uzanarak topu kornere çeldi.

30. dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda defanstan seken meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.

33. dakikada kullanılan serbest vuruşta Muğdat, pasını Hasan Hüseyin’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

42. dakikada Novikovas’ın ara pasında topu alan Rashad Muhammed'in vuruşu kaleci Lung’dan döndü. Ardından tekrar Muhammed’e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Novikovas, düzgün ve isabetli bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

GOOOOOL - Kayserispor maçın 82. dakikasında penaltı kazandı. Pedro Henrique penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.

GOOOOOL - İbrahim Sissoko 90+5'te maçın skorunu belirledi.



