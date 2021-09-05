Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Recep Mamur'un vefat etmesinin ardından mevcut başkan Berna Gözbaşı başsağlığı paylaşımı yaptı. Evinde fenalaştıktan sonra özel bir hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Recep Mamur, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 2007-08 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Kayserispor'un o dönem başkanlığını yapan Mamur, 10 yılı aşkın süre görev yapmıştı.

Başkan Berna Gözbaşı paylaşımında, "Sadece Kayserispor'umuz değil, Kayserimiz çok değerli bir ağabeyini yitirdi. Çok kıymetli Recep Mamur'un vefat haberini derin üzüntü ile öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine, tüm dostlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.