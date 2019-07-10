Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, açıklamada bulundu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Bedir, Galatasaray'dan Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor ile Fenerbahçe'den Karahan Yasir Subaşı'yı 1 yıl kiralık olarak transfer ettiklerini açıkladı. Başkan Bedir, bu iki futbolcunun transferinin Deniz Türüç transferiyle alakası olmadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, geçen sezonu Belçika'nın Brugge takımında geçiren Fransız stoper Benoît Poulain ile anlaştı. Kayseri'ye gelen 31 yaşındaki Benoît Poulain'in sözleşmeyi imzaladığı ve bu akşam yapılacak antrenmana çıkmasının beklendiği belirtildi.