Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı şok sözler sarfetti

Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler sarfetti. Gözbaşı, kongreye gitmenin kendileri için hayırlı olacağını ifade etti.

90 dakika sonrası kısa bir açıklama yapan Berna Gözbaşı, "Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. 7 puanda kaldık. İnşallah devre arasında iyi transferlerle bu kötü başlangıcı düzelteceğiz" dedikten sonra kongreye gideceği mesajını verdi.

Berna Gözbaşı şunları söyledi: "Çok iyi mücadele ettik, hareketliydi takım bugün ama Beşiktaş da daha iyiydi kabul etmemiz lazım. Bu saatten sonra çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Kongre sürecini bekliyordum ama daha erkene almam hayırlı olacak!"



