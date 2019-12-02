Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı şok sözler sarfetti

Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı sıfatını kısa bir süre önce alan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'a 4-1 kaybettikleri maç sonrası kongreye gideceğini açıkladı!

02 Aralık 2019, Pazartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı şok sözler sarfetti

Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı sözler sarfetti. Gözbaşı, kongreye gitmenin kendileri için hayırlı olacağını ifade etti.

90 dakika sonrası kısa bir açıklama yapan Berna Gözbaşı, "Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. 7 puanda kaldık. İnşallah devre arasında iyi transferlerle bu kötü başlangıcı düzelteceğiz" dedikten sonra kongreye gideceği mesajını verdi.

Berna Gözbaşı şunları söyledi: "Çok iyi mücadele ettik, hareketliydi takım bugün ama Beşiktaş da daha iyiydi kabul etmemiz lazım. Bu saatten sonra çok şeyi gözden geçirmem gerekiyor. Kongre sürecini bekliyordum ama daha erkene almam hayırlı olacak!"


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