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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, gençlerden umutlu

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın geleceğinden umutlu.

05 Kasım 2020, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, gençlerden umutlu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Kademe maçında sahasında Yomraspor'u 5-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'da alınan skor kadar sergilenen futbol umut oldu. Farklı galibiyet sonrasında Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitasinden yaptığı paylaşımda genç futbolculara övgüler yağdırdı. Başkan Berna Gözbaşı, "Emre Demir'ler, Oğuzhan'lar, Adem'ler, Doğan'lar, Zekeriya'lar, Talha'lar, Emirhan'lar, Okan'lar, Eray'lar. Alt yapıda yetişen nice genç kardeşlerimiz. Sizler bizim geleceğimiz, aydınlık yüzlerimizsiniz. Her zaman yanınızdayım. Kupada tur atlayan takımımızı kutluyorum" paylaşımında bulundu.

İHA

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