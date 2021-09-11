Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Daha güzel günler göreceğiz

Süper Lig 'in 4'üncü haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı seyircisi önünde 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

Gözbaşı, "Biz bu sezon üst sıraları hedefleme doğrultusunda çok çalıştık. Ona göre kadro kurduk. Kadro uyumumuza çok sevindim. Zaten istediğim de pes etmeyen, hedefinden vazgeçmeyen bir Kayserispor. Bu manada hem teknik heyetimizi hem de bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Şehrimizden ve taraftarımızdan destek bekliyorum. İnşallah bu sezon daha güzel günler göreceğiz" diye konuştu.