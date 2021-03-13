Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Adalet isteyenler, adaletlerini buldu
Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından 90 dakikayı değerlendirdi. Gzöbaşı, "Adalet isteyenler adaletlerini buldu. Tüm Türkiye gördü" dedi.
Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı'nın maç sonu yaptığı kısa açıklama şu şekilde:
Adalet isteyenler, adaletlerini buldu. Tüm Türkiye gördü. Daha fazla konuşmak istemiyorum.
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise "Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olarak görüldü. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var ama biz oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama doğrusu bu, gerçek bu." ifadelerini kullandı.