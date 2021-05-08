Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Bu ligde kalacağız

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Gaziantep FK ile 0-0 sona eren mücadelenenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kazanmamız gereken maçtan 1 puanla ayrıldık. Evimizdeki maçı alsak ligi büyük ihtimalle bitiriyorduk ama son 2 maçımız var. Bugün maçı almak için elimizden geleni yaptık. Gol pozisyonları bulduk. Hele Pedro Henrique'nin son dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı vurması hepimizi üzdü. Bugün lig bitse ligde kalmıştık. Ankaragücü'nün 2 puan üzerindeyiz. Hafta içi karşılaşacağımız Başakşehir FK maçına daha inançlı daha güçlü 3 puan almak için çıkacağız. Bunu da başaracağız. Ben hep söylüyorum geçen sene de 'Bu ligde kalacağız' diye söylüyordum. Bu sezon maalesef son maça kadar bu eziyeti hep birlikte çektik ama en son gülen taraf biz olacağız. Biz takımımıza inanıyoruz. Futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Artık futbolcular arasında maç primi gibi şeyler konuşulmuyor bile. Bizim gerekeni yaptığımızı futbolcular da biliyor. İnşallah Başakşehir maçında bu işi bitireceğiz. Eğer o maçta olmazsa ligin son haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçında işi bitireceğiz. Ne yapıp edip biz bu ligde kalacağız. Kayserispor, Süper Lig takımıdır, Süper Lig'e yakışır."

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-



